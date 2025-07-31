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10:39, 31 июля 2025Путешествия

Раскрыты последствия пьяного дебоша в самолете для комика Хрусталева

За дебош в самолете Дмитрию Хрусталеву грозит штраф до 500 тысяч рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Адвокат Дмитрия Хрусталева раскрыл, какие последствия ждут его клиента после пьяного дебоша в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Представитель комика Сергей Жорин отметил, что публичное использование нецензурной брани и нарушение общественного порядка — это мелкое хулиганство. «За нарушения правил поведения в воздушном транспорте предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на 15 суток», — рассказал Жорин.

Однако адвокат Ольга Власова считает, что Хрусталеву может грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительные или принудительные работы.

28 июля пьяный юморист во время рейса из Калининграда в Москву нахамил стюардессе и самовольно проследовал в бизнес-класс. Сотрудники полиции сняли телеведущего с рейса и передали коллегам в аэропорту.

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