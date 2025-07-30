«Хорошо подумала? Проведи, *****, меня до кресла!» Комика Хрусталева сняли с рейса за пьяный дебош

Комика Дмитрия Хрусталева сняли с рейса Калининград — Москва за пьяный дебош

Известный российский комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете авиакомпании «Россия».

Инцидент произошел 28 июля на рейсе из Калининграда в Москву. Юморист находился в состоянии алкогольного опьянения. В зоне выхода на посадку он успел надоесть своим поведением другим пассажирам, в числе которых были дети. Взрослые предупредили о происходящем членов экипажа.

На борт Хрусталев поднялся, шатаясь, с помощью попутчика. На просьбу стюардессы показать посадочный талон он ответил громко и грубо, вставляя в речь нецензурные слова.

Ты, *****, хорошо подумала? Проведи, *****, меня до кресла!

Дмитрий Хрусталев телеведущий

Место у него было в бизнес-классе. Бортпроводница отошла доложить о буйном пассажире командиру воздушного судна для принятия решения об отказе в перевозке. В это время комик самовольно прошел в салон и сел в чужое кресло.

На место вызвали сотрудников полиции. Они сняли телеведущего с рейса и передали коллегам в аэропорту. Сотрудники службы транспортной безопасности досмотрели кресло, в котором сидел юморист, после чего судно вылетело в столицу.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России раскрыли многомиллионные гонорары Хрусталева

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что звезда шоу «Вечерний Ургант» и «КВН» на Первом канале зарабатывает два-три миллиона рублей за выступление на частном мероприятии.

«Он хорошо зарабатывает — в районе двух-трех миллионов за корпоратив, мероприятие», — заявил спикер. Он отметил, что все зависит от города и заказчика. По его словам, у шоумена есть свой райдер и условия.

Продюсер считает, что Хрусталев востребован у молодой аудитории. Он предположил, что ведущего выбирают за его харизматичность.

Мужчина в футболке «В Питере пить» устроил дебош в самолете

В начале июля стало известно, что 36-летний житель Красноярского края в футболке с надписью «В Питере пить» устроил дебош в самолете.

Речь идет о пассажире рейса Якутск — Красноярск. На борту у мужчины начали проявляться признаки алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно, матерился, игнорировал замечания членов экипажа и требования прекратить деструктивное поведение.

После прилета на место вызвали полицейских. Россиянина доставили в дежурную часть. Его привлекли к административной ответственности по статьям «Мелкое хулиганство», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Невыполнение лицом, находящимся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Мужчина с ложкой напал на бортпроводника и попал в тюрьму

В марте 2023 года житель Массачусетса Франсиско Север Торрес напал на бортпроводника авиакомпании United Airlines со сломанной металлической ложкой.

Инцидент произошел на рейсе из Лос-Анджелеса в Бостон. Во время полета мужчина громко бормотал, что его отец — Дракула, угрожал расправой попутчикам, а затем напал на бортпроводника. После приземления пассажира арестовали.

29 июля 2025 года его приговорили к 26 месяцам тюремного заключения и пяти годам жизни под надзором. В течение этого срока Торресу запрещено летать на коммерческих воздушных судах. Известно, что ранее он лечился в различных психиатрических учреждениях.