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12:36, 8 июля 2025Интернет и СМИ

Раскрыт гонорар звезды «Вечернего Урганта»

Продюсер Дворцов заявил, что Хрусталев зарабатывает 2-3 млн рублей за корпоратив
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Телеведущий и шоумен, звезда шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Дмитрий Хрусталев зарабатывает миллионы за частное мероприятие. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».

«Он хорошо зарабатывает: в районе двух-трех миллионов за корпоратив, мероприятие. Все зависит от города и заказчика», — раскрыл гонорар Хрусталева продюсер. Дворцов также добавил, что у шоумена есть свой райдер и условия для заказчика.

По словам Дворцова, ведущий востребован у молодой аудитории. Продюсер предположил, что заказчики выбирают Хрусталева из-за его харизматичности.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает ведущая программы «Доброе утро» Светлана Зейналова за частные мероприятия. Сообщалось, что она получает от 300 тысяч рублей за корпоратив.

До этого юморист и актер Александр Ревва рассказал, сколько он получал в начале работы в проекте Comedy Club. Он заявил, что зарабатывал тысячи долларов.

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