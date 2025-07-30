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14:02, 30 июля 2025Путешествия

Попытавшийся зарезать бортпроводника ложкой мужчина угодил в тюрьму

Мужчину приговорили к 26 месяцам тюрьмы за нападение на бортпроводника с ложкой
Алина Черненко

Фото: Gene J. Puskar / AP

Мужчина, попытавшийся зарезать бортпроводника United Airlines сломанной металлической ложкой, угодил в тюрьму. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что 29 июля жителя Массачусетса Франсиско Северо Торреса приговорили к 26 месяцам заключения и 5 годам жизни под надзором. В течение этого срока ему запрещено летать на коммерческих самолетах.

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Инцидент произошел в марте 2023 года на рейсе из Лос-Анджелеса в Бостон. Во время полета Торрес начал громко бормотать, что его отец — Дракула, угрожать расправой попутчикам, а затем напал на бортпроводника со столовым прибором. Усмирить дебошира помогли другие пассажиры. Когда лайнер приземлился в точке назначения, его арестовали.

Согласно судебным протоколам, Торрес находился на лечении в различных психиатрических учреждениях. Начальник полиции в родном городе мужчины заявил, что с 2014 года стражи правопорядка несколько раз обращались к нему, в основном из-за семейных проблем и проблем с психическим здоровьем.

Ранее пассажир другой авиакомпании, American Eagle, напал на бортпроводника на рейсе в США и угодил под суд. Во время полета американец внезапно встал со своего места, начал снимать рубашку, с криками о помощи побежал в хвост лайнера и повалил на пол члена экипажа.

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