Попытавшийся зарезать бортпроводника ложкой мужчина угодил в тюрьму

Мужчину приговорили к 26 месяцам тюрьмы за нападение на бортпроводника с ложкой

Мужчина, попытавшийся зарезать бортпроводника United Airlines сломанной металлической ложкой, угодил в тюрьму. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что 29 июля жителя Массачусетса Франсиско Северо Торреса приговорили к 26 месяцам заключения и 5 годам жизни под надзором. В течение этого срока ему запрещено летать на коммерческих самолетах.

Инцидент произошел в марте 2023 года на рейсе из Лос-Анджелеса в Бостон. Во время полета Торрес начал громко бормотать, что его отец — Дракула, угрожать расправой попутчикам, а затем напал на бортпроводника со столовым прибором. Усмирить дебошира помогли другие пассажиры. Когда лайнер приземлился в точке назначения, его арестовали.

Согласно судебным протоколам, Торрес находился на лечении в различных психиатрических учреждениях. Начальник полиции в родном городе мужчины заявил, что с 2014 года стражи правопорядка несколько раз обращались к нему, в основном из-за семейных проблем и проблем с психическим здоровьем.

Ранее пассажир другой авиакомпании, American Eagle, напал на бортпроводника на рейсе в США и угодил под суд. Во время полета американец внезапно встал со своего места, начал снимать рубашку, с криками о помощи побежал в хвост лайнера и повалил на пол члена экипажа.