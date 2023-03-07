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19:01, 7 марта 2023Путешествия

Пассажир самолета захотел зарезать стюардессу сломанной ложкой и попал на видео

На рейсе United Airlines в Бостон пассажир пытался открыть запасную дверь и был пойман

Пассажир рейса United Airlines хотел зарезать стюардессу сломанной ложкой и был пойман попутчиками. Инцидент попал на видео, передает CBS Boston.

Уточняется, что 33-летний Франсиско Северо Торрес (Francisco Severo Torres) летел на самолете, который следовал из Лос-Анджелеса в Бостон. Во время перелета мужчина попытался открыть запасную дверь авиалайнера. На сместившуюся ручку обратила внимание бортпроводница, а попутчик Торреса подтвердил, что тот интересовался расположением двери.

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После этих обвинений пассажир стал вести себя агрессивно и достал сломанную ложку, которую использовал как оружие. Он нанес несколько ударов одной из стюардесс, после чего остальные пассажиры повалили его на пол и обезвредили. В аэропорту Бостона Торреса задержала полиция.

Будет проводиться расследование, United Airlines запретила нарушителю пользоваться своими рейсами.

Ранее руководитель подразделения банковского холдинга Wells Fargo в Индии был уволен с поста и арестован после того, как помочился на пожилую женщину на борту самолета во время полета из Нью-Йорка в Нью-Дели. Позднее Мишра принес публичные извинения за свою пьяную выходку и выплатил крупную сумму за моральный ущерб.

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Зарина Дзагоева
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