Известный российский комик устроил пьяный дебош в самолете и нахамил члену экипажа

«Авиаторщина»: Комик Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете «России»

Известный российский комик и ведущий Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете авиакомпании «Россия» и нахамил члену экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 28 июля, на рейсе из Калининграда в Москву. Юморист поднялся на борт в состоянии алкогольного опьянения, о чем члены экипажа были предупреждены другими недовольными пассажирами. В самолет шатающийся Хрусталев попал с помощью попутчика.

Он отказался показать бортпроводнице свой посадочный талон и приказал ей проводить его к месту. Пока член экипажа отлучилась доложить о случившемся командиру воздушного судна, комик прошел в первый класс и сел на чужое место. Вскоре полиция поднялась на борт и вывела Хрусталева, а самолет вылетел в Москву.

Ранее народный артист России Николай Басков застрял в самолете в российском аэропорту Пулково на семь часов. Рейс артиста прилетел в Санкт-Петербург из Иркутска.