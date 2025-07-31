Россиянин ограбил ювелирный магазин с топором и пистолетом

В Кемеровской области задержали грабителя, напавшего на ювелирный магазин

В Кемеровской области задержали грабителя, напавшего на ювелирный магазин. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о мужчине, который ворвался в ювелирный магазин и, угрожая пистолетом, разбил витрину топором. После чего он забрал около 160 золотых цепочек и скрылся с места преступления. Сумма ущерба составила более 8,5 миллиона рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили автомобиль, на котором скрылся преступник в направлении Новосибирска. Экипажи ДПС остановили машину и при досмотре обнаружили пластиковую канистру с похищенными ювелирными изделиями. Масса изъятого составила около 1,5 килограмма. Также обнаружен и изъят газовый пистолет, который мужчина закопал в лесу, и выброшенный в водоем топор.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин жестоко избил ветерана Великой Отечественной войны из-за 29 тысяч рублей.