Российский стилист раскритиковал скандальную певицу за запрет мужчинам носить розовые вещи

Стилист Сухарев осудил высказывание Mia Boyka о запрете мужчинам розового

Российский стилист Алексей Сухарев раскритиковал скандальную певицу Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) за запрет мужчинам носить розовые вещи. Его комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

Так, модный эксперт осудил высказывание исполнительницы. По его словам, вероятно, артистка еще слишком молода и не застала 2005 год, когда эстрада российского шоу-бизнеса носила укороченные розовые футболки.

«У Mia Boyka, может быть, есть какой-то план все время говорить какие-то странные вещи? И вот это была одна из этих вещей, которую она сказала. Безусловно, она имеет право на свое мнение, но она высказывается достаточно категорично. Мне кажется, что запрещать мужчинам в 2025 году носить розовый цвет и говорить, что это типа не по-мужски — это достаточно странно», — заключил он.

Ранее в июле стилист Влад Лисовец заявил, что слова Mia Boyka на данную тему являются «дилетантскими выкриками». При этом он подчеркнул, что в XXI веке цвет не делят на пол.