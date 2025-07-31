Семья Оззи Осборна почтила его память с помощью нарядов

Жена рокера Оззи Осборна Шэрон почтила его память цепью с обручальным кольцом

Семья британского рок-музыканта Оззи Осборна почтила его память с помощью нарядов. Об этом пишет Page Six.

Церемония прощания с лидером группы Black Sabbath состоялась 30 июля. Жена Осборна Шэрон появилась на публике с длинным золотым ожерельем в виде цепи, на которой, предположительно, висело его обручальное кольцо. Дочь легендарного музыканта Келли, в свою очередь, предстала перед публикой в круглых очках с синими линзами. Известно, что артист регулярно носил подобный аксессуар в течение жизни.

Кроме того, на церемонии присутствовала вторая дочь Осборна Айми. Она дополнила свой образ серебряной брошью в виде летучей мыши. Журналисты издания заметили, что данный аксессуар является отсылкой к концерту 1982 года, на котором рокер откусил голову летучей мыши.

Также к семье присоединился сын знаменитости Джек. Наследник музыканта надел черный костюм и галстук бренда Chrome Hearts с булавкой в виде серебряного креста. Известно, что Осборн любил одежду и ювелирные украшения с этим символом.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборна не стало 22 июля.