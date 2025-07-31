Сирия поблагодарила Россию

Глава МИД аш-Шибани: Сирия благодарит Россию за готовность к сотрудничеству

Сирия благодарит Россию за готовность открыть новую страницу сотрудничества между странами. Об этом заявил глава МИД республики Асаад аш-Шибани в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы благодарим Россию за готовность открыть новую страницу сотрудничества, и сегодня мы запускаем диалог, несущий большую важность, поскольку определяет настоящее и будущее (...). Отношения наших стран носят исторический характер, и сейчас они встали на правильный путь. Мы восстанавливаем экономику и нам нужны друзья», — отметил дипломат.

Аш-Шибани также подчеркнул, что мир в регионе «невозможен без прекращения атак Израиля» на другие страны. Он указал на то, что в Сирии видят осуждение Россией этих ударов.

17 июля в МИД России заявили, что израильские атаки по территории Сирии грубо нарушают нормы международного права и заслуживают решительного осуждения. В ведомстве осудили интенсивные удары Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в южном регионе и Дамаске, где целями стали в том числе правительственные учреждения, включая комплекс зданий министерства обороны и президентского дворца в столице.

