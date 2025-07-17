МИД России отреагировал на израильские атаки по Сирии

МИД России осудил Израиль за атаки на Сирию

Израильские атаки по территории Сирии грубо нарушают нормы международного права и заслуживают решительного осуждения. Об этом заявили в МИД России.

Российское министерство отреагировало на военную поддержку Израилем в провинции Сувейда друзской общины, вступившей в боестолкновения с бедуинскими племенами и подразделения Министерства обороны и МВД Сирии. МИД РФ осудил интенсивные удары Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в южном регионе и сирийской столице, где целями стали в том числе правительственные учреждения, включая комплекс зданий Министерства обороны и президентского дворца в Дамаске.

«Эти атаки, которые представляют собой грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения. В Москве подтверждают последовательную позицию в пользу необходимости уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР», — подчеркнули в МИД.