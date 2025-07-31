Стало известно о возможном запрете на въезд в Россию для украинского журналиста

Украинского журналиста Гордона могут не пустить в Россию

Есть основания полагать, что украинский журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) не сможет попасть в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Имеются основания для неразрешения въезда в РФ», — поделился собеседник агентства.

В январе 2024 года МВД повторно объявило Гордона в розыск. Причиной такого решения тогда стало возбуждение нового уголовного дела в отношении журналиста.

В июле того же года он был заочно осужден в России. Его приговорили к 14 годам лишения свободы за призывы нанести ядерный удар по России и распространение ложной информации о вооруженных силах страны.