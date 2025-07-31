Сторонник ИГИЛ планировал теракт в отношении «неверующих» в российском регионе

В Белгородской области ФСБ задержала сторонника ИГИЛ за подготовку теракта

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который вступил в ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация) и планировал устроить теракт в отношении не исповедующих ислам. Об этом пишет РИА Новости.

Правоохранители выяснили, что после вступления в запрещенную организацию мужчине велели подорвать ручную гранату Ф-1 рядом с людьми, которые не исповедуют ислам. Он согласился это сделать.

Теперь мужчина проходит обвиняемым по статьям 222.1 («Незаконное хранение взрывных устройств») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее сообщалось, что следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по факту покушения на совершение теракта в отношении подростка.