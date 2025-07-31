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09:59, 31 июля 2025Мир

Трамп пригрозил Канаде проблемами

Трамп: С Канадой будет сложно заключить сделку после признания Палестины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Признание Канадой Государства Палестина значительно осложнит заключение торговой сделки с Оттавой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Ого! Канада только что объявила о признании Палестины. Это сильно затруднит заключение с ними торгового соглашения. О, Канада!!!» — пригрозил глава Белого дома.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна намерена признать государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года.

Также намерение признать Палестину выразила Великобритания. В офисе британского премьер-министра Кира Стармера подчеркнули, что это произойдет в случае, если правительство Израиля не предпримет существенных шагов для улучшения ситуации в секторе Газа и не возьмет на себя обязательства по установлению долгосрочного устойчивого мира.

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