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13:42, 31 июля 2025Спорт

Тренер рассказал об отказе российским биатлонистам в сборах в Италии из-за политики

Тренер Истомин: Нашим биатлонистам отказали в сборах в Италии из-за политики
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал, что итальянцы отказали команде в проведении сборов в Антхольце. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению специалиста, причина такого решения политическая. «Мы заранее связались с ними и сказали, что хотим приехать. Они нас сразу отправили в федерацию, которая прислала нам приглашение, но в конечном итоге приняли решение отказать», — заявил Истомин.

Тренер добавил, что планом Б были сборы в Армении, но возникли проблемы со ввозом в страну оружия. «Поэтому в августе мы вместо Армении поедем на "Лауру" в Красную Поляну», — отметил Истомин.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

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