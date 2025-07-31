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12:42, 31 июля 2025Экономика

В Европе испугались возможной сделки России и США ради завершения конфликта на Украине

Politico: Торговые сделки РФ и США могут сокрушить экономический барьер Запада
Вячеслав Агапов

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / / Reuters

«Колоссальные экономические сделки», которые американский президент Дональд Трамп может предложить России ради завершения конфликта на Украине, могут сокрушить экономический барьер Запада. Об этом сообщает Politico.

Дипломаты Восточной Европы, а также американские эксперты испугались, что возможная сделка может стать «кувалдой» для американской энергетики, так как подорвет рост поставок СПГ из США.

«Единственное, что может подорвать впечатляющий рост американской [СПГ]-индустрии, — это возобновление поставок из России. В этом нет никаких сомнений», — предупредил бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.

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Как отмечают представители европейских властей, разговоры о возвращении к российским энергоносителям и отсутствие ясности в позиции США их сильно беспокоят. В результате смягчения американских санкций против России импорт российских энергоносителей может активизироваться — такое мнение подкрепляют слова главы российского МИДа Сергея Лаврова, что Москва обсуждала с Вашингтоном возобновление поставок через «Северные потоки» на встрече в Эр-Рияде.

7 июля Трамп пригрозил ввести дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку политике БРИКС. В Белом доме объяснили, что глава страны считает объединение угрозой американским интересам.

Неделей позже Трамп обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса и пообещал ввести торговые пошлины «как минимум в 100 процентов» против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. В рамках нового ультиматума России дали на урегулирование 10-12 дней.

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