«Колоссальные экономические сделки», которые американский президент Дональд Трамп может предложить России ради завершения конфликта на Украине, могут сокрушить экономический барьер Запада. Об этом сообщает Politico.
Дипломаты Восточной Европы, а также американские эксперты испугались, что возможная сделка может стать «кувалдой» для американской энергетики, так как подорвет рост поставок СПГ из США.
«Единственное, что может подорвать впечатляющий рост американской [СПГ]-индустрии, — это возобновление поставок из России. В этом нет никаких сомнений», — предупредил бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.
Как отмечают представители европейских властей, разговоры о возвращении к российским энергоносителям и отсутствие ясности в позиции США их сильно беспокоят. В результате смягчения американских санкций против России импорт российских энергоносителей может активизироваться — такое мнение подкрепляют слова главы российского МИДа Сергея Лаврова, что Москва обсуждала с Вашингтоном возобновление поставок через «Северные потоки» на встрече в Эр-Рияде.
7 июля Трамп пригрозил ввести дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку политике БРИКС. В Белом доме объяснили, что глава страны считает объединение угрозой американским интересам.
Неделей позже Трамп обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса и пообещал ввести торговые пошлины «как минимум в 100 процентов» против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. В рамках нового ультиматума России дали на урегулирование 10-12 дней.