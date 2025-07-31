В Европе испугались возможной сделки России и США ради завершения конфликта на Украине

Politico: Торговые сделки РФ и США могут сокрушить экономический барьер Запада

«Колоссальные экономические сделки», которые американский президент Дональд Трамп может предложить России ради завершения конфликта на Украине, могут сокрушить экономический барьер Запада. Об этом сообщает Politico.

Дипломаты Восточной Европы, а также американские эксперты испугались, что возможная сделка может стать «кувалдой» для американской энергетики, так как подорвет рост поставок СПГ из США.

«Единственное, что может подорвать впечатляющий рост американской [СПГ]-индустрии, — это возобновление поставок из России. В этом нет никаких сомнений», — предупредил бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.

Как отмечают представители европейских властей, разговоры о возвращении к российским энергоносителям и отсутствие ясности в позиции США их сильно беспокоят. В результате смягчения американских санкций против России импорт российских энергоносителей может активизироваться — такое мнение подкрепляют слова главы российского МИДа Сергея Лаврова, что Москва обсуждала с Вашингтоном возобновление поставок через «Северные потоки» на встрече в Эр-Рияде.

7 июля Трамп пригрозил ввести дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку политике БРИКС. В Белом доме объяснили, что глава страны считает объединение угрозой американским интересам.

Неделей позже Трамп обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса и пообещал ввести торговые пошлины «как минимум в 100 процентов» против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. В рамках нового ультиматума России дали на урегулирование 10-12 дней.