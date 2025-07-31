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08:29, 31 июля 2025Бывший СССР

В МИД России высказались о Зеленском на фоне протестов на Украине

Вершинин: Протесты на Украине не повлияли на оценку Зеленского Россией
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Протесты на Украине не повлияли на оценку Россией украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Вы знаете, наши оценки режима Зеленского не изменились. Это действительно, к сожалению, режим коррупционный, это действительно режим, который подпитывается нацистской идеологией», — объяснил дипломат.

По словам Вершинина, действующие украинские власти жертвуют интересами украинцев ради эгоистических целей. Он добавил, что Киев вместе с тем следует рекомендациям и указаниям, поступающим из-за рубежа.

В МИД России также рассказали о перспективах переговоров с Украиной. Вершинин высказал мнение, что говорить о диалоге Москвы и Киева на более высоком уровне пока рано, соответствующие встречи должны быть серьезно подготовлены.

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