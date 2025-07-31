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08:15, 31 июля 2025Бывший СССР

В МИД России рассказали о перспективах переговоров с Украиной

МИД РФ: О переговорах с Украиной на более высоком уровне говорить рано
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

О переговорах с Украиной на более высоком уровне говорить пока рано, они должны быть серьезно подготовлены. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет настрой на поиск путей урегулирования кризиса на Украине. Он также отметил, что Москва благодарит Турцию за посреднические усилия в переговорах и за обеспечение условий их проведения.

До этого политолог Богдан Безпалько сообщил, что главным прорывом в ходе третьего раунда переговоров России и Украины стали договоренности об обмене удерживаемыми гражданскими. По его словам, в украинских тюрьмах и СИЗО до сих пор остаются сотни людей, симпатизирующих или сотрудничавших с Москвой, которые «потеряли всякую надежду на обмен».

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