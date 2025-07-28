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12:59, 28 июля 2025Бывший СССР

В Кремле заявили о сохранении настроя на урегулирование конфликта на Украине

Песков: У РФ сохраняется настрой на поиск путей урегулирования на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия сохраняет настрой на поиск путей урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наш настрой [на переговоры] сохраняется», — заявил он. Официальный представитель Кремля отметил, что Москва благодарит Турцию за посреднические усилия в переговорах и за обеспечение условий их проведения.

Ранее Дмитрий Песков высказался по поводу предложения Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи лидеров России и США в Турции. По словам пресс-секретаря, наработок по встрече в Турции президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа нет.

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