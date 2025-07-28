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12:52, 28 июля 2025Мир

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа в Турции

Песков: Наработок по встрече Путина и Трампа в Турции нет
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Наработок по встрече в Турции президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа нет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу двух политиков в Стамбуле, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, заявленное — лишь политическая воля Эрдогана. Песков также отметил, что Кремль не ведет подготовку встречи Путина и Трампа, так как на этот счет нет согласованных контактов.

Ранее Эрдоган заявил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом их возможную встречу в Стамбуле. Он добавил, что Анкара будет стремиться к тому, чтобы переговоры между российским и американским лидерами состоялись.

18 июля Путин провел телефонный разговор с турецким президентом, обсудив в том числе конфликт на Украине.

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