В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа в Турции

Песков: Наработок по встрече Путина и Трампа в Турции нет

Наработок по встрече в Турции президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа нет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу двух политиков в Стамбуле, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, заявленное — лишь политическая воля Эрдогана. Песков также отметил, что Кремль не ведет подготовку встречи Путина и Трампа, так как на этот счет нет согласованных контактов.

Ранее Эрдоган заявил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом их возможную встречу в Стамбуле. Он добавил, что Анкара будет стремиться к тому, чтобы переговоры между российским и американским лидерами состоялись.

18 июля Путин провел телефонный разговор с турецким президентом, обсудив в том числе конфликт на Украине.