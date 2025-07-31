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17:49, 31 июля 2025Россия

В России назвали провокатора перепалки Трампа с Медведевым

Политолог Марков: Перепалку Трампа с Медведевым спровоцировал сенатор Грэм
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Перепалку президента США Дональда Трампа с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым спровоцировал американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), посчитал политолог Сергей Марков в Telegram.

По его словам, Грэм пытается настроить Трампа против Медведева и президента России Владимира Путина. Как отметил политолог, американский лидер читает посты сенатора, из-за чего и подключился к спору с зампредом российского Совбеза. «Грэм получает огромные деньги от Зеленского за ненависть к России. И вот сейчас Грэм пытается эмоционально и лично настроить Трампа против Медведева, против России, против Путина», — считает Марков.

Он также добавил, что Трамп превращается в бывшего американского лидера Джо Байдена, на что и указал в ходе перепалки с главой Белого дома Медведев. «Им манипулирует дипстейт в лице Грэма и [госсекретаря Марко] Рубио. Они делают из него Байдена. И они очень хитрые. И они обязательно предадут Трампа», — подчеркнул политолог.

Ранее политолог Сергей Маркелов пояснил, что при помощи своих постов Медведев выявляет скрытые мысли и мотивы иностранных политиков. Очередным примером этого, по его словам, стал спор с Трампом, которого зампред Совбеза России «вскрыл как консервную банку».

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30 июля Медведев заявил, что Трампу не стоит идти по пути экс-главы США Байдена, выставляя России ультиматумы. В ответ американский лидер назвал зампреда Совбеза «несостоявшимся бывшим президентом», который заходит на опасную территорию, и призвал его следить за словами. Комментируя эту реакцию, российский политик счел ее нервной, что, по его мнению, подтверждает правильность пути, по которому идет Россия.

ЖЗЛ
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