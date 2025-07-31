Землетрясение на Камчатке разрушило уникальный природный объект

Землетрясение на Камчатке разрушило одну из скал Кутхиных батов

Землетрясение, с которым столкнулась Камчатка, нанесло ущерб не только городам, но и природе. Один из уникальных природных объектов оказался разрушен, передает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Туристическая и режимная инфраструктура в Южно-Камчатском заказнике не пострадала, однако из-за подземных толчков оказалась частично разрушена одна из пемзовых скал Кутхиных батов. «К сожалению, средняя скала из группы трех природных изваяний, которая "встречает" путешественников, основательно разрушилась», — рассказали в организации. Также была повреждена еще одна скала в урочище Кутхины баты — на ней появились трещины. Всего на территории заповедника располагается 17 объектов природного показа.

О сейсмотолчках на Камчатке стало известно в ночь на 30 июля. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года. После этого в Северо-Курильске Сахалинской области прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была также объявлена угроза цунами. Новое мощное землетрясение произошло в Тихом океане в 198 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда толчков достигала 6,2 по шкале Рихтера.