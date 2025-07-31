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11:21, 31 июля 2025Мир

Жителям Южной Кореи разрешили общаться с северокорейцами

Власти Южной Кореи разрешили гражданам свободно общаться с жителями КНДР
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Власти Южной Кореи впервые за десятилетия разрешили гражданам республики свободно общаться с жителями КНДР без предварительного одобрения таких контактов. Об этом сообщил министр объединения Чон Дон Ён, его слова приводит Khan.

«Свободный контакт ведет к взаимопониманию, а взаимопонимание ведет к мирному сосуществованию. Эта мера отражает философию правительства Республики Корея», — отметил министр.

Чон Дон Ён подчеркнул, что целью отмены запрета является полное исключение случаев блокировки частных межкорейских обменов из-за непринятия отчетов. Сейчас жители Южной Кореи должны лишь предварительно уведомить власти о таких контактах.

11 июня Южная Корея приостановила пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе с КНДР, поскольку новые власти страны намерены изменить политический курс в отношении Пхеньяна.

3 июня новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. По его мнению, лучшей стратегией является «победа без войны».

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