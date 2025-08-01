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10:38, 1 августа 2025Спорт

Акинфеев попрощался с ушедшим из ЦСКА узбеком словами про плов

Игорь Акинфеев об уходе Аббосбека Файзуллаева: Подсадил на плов и улетел
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) попрощался с узбекским полузащитником Аббосбеком Файзуллаевым, ушедшим из команды.

Голкипер выложил совместную фотографию, на которой он обнимает хавбека. «Подсадил на плов и улетел. Удачи, Аббосик», — написал Акинфеев.

Ранее было объявлено о переходе Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир». По информации портала Transfermarkt, турки заплатили москвичам 7,5 миллиона евро.

ЦСКА купил Файзуллаева у «Пахтакора» летом 2023 года за 500 тысяч евро. За армейцев он провел 72 матча, в которых забил 8 мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с командой он выиграл Кубок и Суперкубок России.

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