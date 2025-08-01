Водителям назвали способы уберечь аккумулятор авто в жару

Автоэксперт Родионов: Проверка уровня электролита убережет аккумулятор в жару

Летом автомобильный аккумулятор подвергается серьезным испытаниям — жара может значительно сократить срок службы, если не выполнить обслуживание правильно, предупредил технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. Способы уберечь устройство в этот период он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, если в машине установлен обслуживаемый аккумулятор, стоит регулярно проверять уровень электролита, сообщил эксперт. В жару он испаряется быстрее, а если уровень упадет ниже нормы, то пластины прибора оголятся, начнут перегреваться и разрушаться, предостерег Родионов.

Обычно на корпусе таких аккумуляторов есть отметки MIN и MAX — уровень жидкости должен быть между ними. Если электролита не хватает — долейте дистиллированную воду Никита Родионов автоэксперт

Даже в современных необслуживаемых моделях аккумуляторов в жаркий период года возрастает риск снижения уровня электролита, указал эксперт. Но проверить батарею самостоятельно в этом случае не получится, нужно обращаться на профессиональный сервис для диагностики и обслуживания батареи, добавил он.

Во-вторых, важно периодически осматривать аккумулятор на предмет чистоты, убежден собеседник «Ленты.ру». Пыль, грязь и коррозия на клеммах, по его словам, может привести к проблемам, так как при плохом контакте увеличивается сопротивление, а энергия теряется. Это особенно заметно в жару, когда нагрузка на электросистему авто возрастает, обозначил эксперт. Налет на клеммах он рекомендовал аккуратно чистить металлической щеткой или наждачкой до блеска.

В-третьих, Родионов призвал избегать перегрева аккумулятора посредством парковки машины в тени.

Еще один способ уберечь аккумулятор — следить, чтобы он был надежно закреплен, указал эксперт.

«В процессе езды, особенно по плохим дорогам, автомобиль постоянно подвергается вибрации, толчкам. Если аккумулятор не закреплен, то он тоже будет вибрировать и ударяться о стенки. А это, в свою очередь, приведет к механическим повреждениям и короткому замыканию», — поделился он.

Не повредит и своевременная подзарядка, так как летом аккумулятор работает с повышенной нагрузкой.

«И элементарное правило, о котором часто забывают водители: выключайте все лишние потребители энергии, когда двигатель заглушен. Свет в салоне, фары, если нет автоматического отключения, зарядки для телефонов, видеорегистратор — все это продолжает "тянуть" энергию из аккумулятора, когда мотор не работает и генератор не вырабатывает ток. Эта простая привычка спасет от неприятного сюрприза в виде невозможности завести машину», — заключил эксперт.

Ранее автомобильный эксперт Максим Ракитин предупредил россиян о способах обмана при покупке подержанных авто. Чтобы избежать проблем, он призвал обращать внимание на VIN-номера и сравнивать их с данными в документах, а также проверять днище машины на случай, если номера были вварены в кузов.

