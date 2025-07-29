Россиян предупредили о способах обмана при покупке подержанных авто

Автоэксперт Ракитин предупредил о мошеннических схемах продажи подержанных авто

При покупке автомобиля с пробегом нужно обращать внимание на VIN-номера и сравнивать их с данными в документах, а также проверять днище автомобиля на случай, если номера были вварены в кузов. Об этом «Ленте.ру» рассказал автомобильный эксперт Максим Ракитин.

«Нужно, во-первых, проверить юридическую чистоту. Баз данных достаточно много. Во-вторых, проверить, не изменены ли номерные агрегаты — это кузов, VIN-номера, то есть нужно все это сверить, посмотреть совпадают ли данные с документами», — сказал Ракитин.

Он добавил, что покупателю поддержанного автомобиля лучше обратиться за помощью, чтобы не быть обманутым. Даже специалисту бывает трудно определить степень изменения автомобиля, менялись ли номерные агрегаты, были ли вклеены номера и новые маркировочные таблички, пояснил эксперт.

Изначально нужно, конечно, обратить на это внимание, если с этим все в порядке, то вперед на диагностику материальной части: проверять двигатель, подвеску. Если у вас рамный внедорожник — состояние рамы, в том числе и номер на раме, чтобы соответствовали Максим Ракитин автоэксперт

Один из способов обмана при продаже автомобиля с пробегом, по словам Ракитина, — замена VIN-номеров на краденном автомобиле под новые документы.

Лучше поднять автомобиль на подъемник и посмотреть, если у него сварной шов проходит где-то в первой четверти кузова, значит, там была четверная сварка, скорее всего, VIN был вварен просто целиком вместе с куском кузова Максим Ракитин автоэксперт

Также он посоветовал обращать внимание на подлинность документов, сравнивая защитные символы. Например, стоит насторожиться, если СТС на машину выдан в Москве, а напечатан в Перми, добавил Ракитин.

Ранее сообщалось, что по итогам января — мая 2025 года число заявленных угонов машин в России выросло в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самым угоняемым автомобилем оказалась Lada. Далее в антирейтинге — Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ. Из китайских машин в числе заявляемых по каско чаще всего фигурируют Great Wall, Geely и Chery.