Банк России заявил о резком снижении средней максимальной ставки по вкладам

ЦБ: Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам опустилась до 16,44 %

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, резко упала в третьей декаде июля, достигнув 16,44 процента против 17,22 процента во второй декаде. Об этом заявили в ЦБ РФ.

За полтора месяца показатель опустился примерно на 2 процентных пункта (п.п.), а с конца мая потерял почти 3 п.п.

При определении средней максимальной ставки по каждому банку ЦБ учитывает максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом регулятор не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

Упав в начале марта ниже уровня ключевой ставки (до 20,85 процента при «ключе» в 21 процент), средняя ставка больше не поднималась выше отметки и, несмотря на то что ЦБ уже дважды снизил показатель, доведя его на прошлой неделе до 18 процентов годовых, наращивает отрыв.

Как заявила 25 июля на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина, банковские вклады, несмотря на постепенное снижение ставок, еще долго будут сохранять привлекательность для граждан, давая доход, превышающий уровень инфляции. Она также отметила, что интерес к вкладам остается высоким, а склонность физлиц к сбережению средств находится на исторически высоком уровне.