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16:03, 25 июля 2025Экономика

Набиуллина оценила ситуацию с привлекательностью банковских вкладов в России

Набиуллина: Банковские вклады в РФ еще долго будут оставаться привлекательными
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Банковские вклады, несмотря на постепенное снижение ключевой ставки, надолго сохранят привлекательность для граждан, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Ее комментарий приводит ТАСС.

«Мы будем исходить из того, что ставки по депозитам будут оставаться выше инфляции», — оценила ситуацию глава Центробанка, по словам которой предлагаемые кредитными организациями условия продолжат защищать сбережения россиян от обесценивания.

Набиуллина также отметила, что, хотя темпы увеличения депозитов населения несколько снизились с начала года, интерес к вкладам остается высоким, а склонность физлиц к сбережению средств находится на исторически высоких уровнях.

Ранее в ВТБ, комментируя сегодняшнее решение Банка России, заявили, что ставки по депозитам в РФ продолжат снижаться, оставаясь при этом достаточно выгодными для фиксации прибыли до конца года.

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