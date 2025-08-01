Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» помог спасти человека от суицида

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Валенсия помог спасти человека от суицида

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Эквадора Антонио Валенсия помог спасти человека от суицида у себя на родине. Об этом экс-игрок рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывший футболист отметил, что проезжал на машине по мосту и увидел там человека, который хотел свести счеты с жизнью. «Я вышел из машины и подошел к нему. Слава богу, он узнал меня, и я попытался сказать ему несколько ободряющих слов», — заявил Валенсия.

Эквадорец назвал ситуацию очень тяжелой. «Слава богу, приехала его семья, и он передумал», — добавил Валенсия.

Валенсия выступал за МЮ с 2009 по 2019 год, вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Англии и стал победителем Лиги Европы. Карьеру игрок, выступавший на позициях крайнего защитника и полузащитника, завершил в 2021 году.