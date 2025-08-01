Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Завтра
02:30 (Мск)
Элина Свитолина
Монреаль
Пари Нижний Новгород
Завтра
20:30 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
Карен Хачанов
Завтра
18:00 (Мск)
Каспер Рууд
Торонто
Ростов
Завтра
18:00 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
Краснодар
Завтра
20:30 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
11:39, 1 августа 2025Спорт

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» помог спасти человека от суицида

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Валенсия помог спасти человека от суицида
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Julian Finney / Getty Images

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Эквадора Антонио Валенсия помог спасти человека от суицида у себя на родине. Об этом экс-игрок рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывший футболист отметил, что проезжал на машине по мосту и увидел там человека, который хотел свести счеты с жизнью. «Я вышел из машины и подошел к нему. Слава богу, он узнал меня, и я попытался сказать ему несколько ободряющих слов», — заявил Валенсия.

Эквадорец назвал ситуацию очень тяжелой. «Слава богу, приехала его семья, и он передумал», — добавил Валенсия.

Валенсия выступал за МЮ с 2009 по 2019 год, вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Англии и стал победителем Лиги Европы. Карьеру игрок, выступавший на позициях крайнего защитника и полузащитника, завершил в 2021 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Танкеры с российской нефтью застряли у берегов ее крупнейшего покупателя

    Армия России отбила контратаки ВСУ в Сумской области

    Названа возможная причина столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне

    Житель Индии переехал в Россию, принял православие и ушел на СВО

    В Москве мотоциклист сделал сальто после жесткого столкновения с легковушкой

    Лолита заявила о положительном влиянии травли на карьеру

    Россияне массово устремились на один пляжный курорт страны

    В России ответили на жесткое заявление Трампа с угрозами

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» помог спасти человека от суицида

    Грибники нашли скелет женщины без нижнего белья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости