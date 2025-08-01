Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич отреагировал на антироссийскую риторику Финляндии

Во время хельсинской конференции, посвященной юбилею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Финляндия сделала антироссийскую риторику лейтмотивом мероприятия. Об этом РИА Новости сообщил зампостпреда России при организации Максим Буякевич.

По словам дипломата, Финляндия «совершенно предсказуемо» выстроила выступления в конфронтационном ключе, сосредоточившись на конфликте на Украине, обвинив РФ во всех грехах — прежде всего в разрушении архитектуры европейской безопасности

При этом, финская сторона — «несмотря на ведро, мягко говоря, не родниковой воды», которое вылили на РФ, не стала отрицать важность сохранения диалога в рамках организации, отметил Буякевич. «Именно поэтому мы и приехали, приняли участие в конференции по приглашению финской стороны. Да, не на высоком политическом уровне. (...) Но приехали — значит, диалог, каким бы он ни был, сохраняется», — добавил он.

Ранее Буякевич заявил, что представители Западной Европы и Лондона в ОБСЕ не хотят двигаться в сторону политического урегулирования по Украине.