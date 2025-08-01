Древний саркофаг обнаружили в России

Институт РАН: Саркофаг XII века обнаружен у церкви в Великом Новгороде

Древний саркофаг, сделанный из камня, обнаружили у западной стены храма Петра и Павла на Сильнище в Великом Новгороде. Ученые Института археологии РАН подчеркнули, что данная находка очень редкая и, вероятно, относится к концу XII — началу XIII века.

Подобные крупные саркофаги до этого находили лишь в нескольких местах. Уточняется, что в них предавали земле известных людей того времени.

Несмотря на то, что само погребение до наших дней не сохранилось, специалисты все равно считают, что обнаруженная погребальная конструкция из плит, соединенных в пазах, ценна для исследований.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Дагестане неподалеку от Дербента древнее поселение возрастом около семи тысяч лет.