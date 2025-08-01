Глава НАСА одобрил диалог с «Роскосмосом»

Баканов: Глава НАСА одобрил продолжение диалога с «Роскосмосом»

Исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи одобрил продолжение диалога с «Роскосмосом», заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов, находящийся с визитом в США. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня было важно получить одобрение со стороны руководителя НАСА своим подчиненным продолжать взаимодействие. Поскольку это была первая встреча, и мы очень не хотели, чтобы контакты разорвались», — сказал Баканов.

По его словам, стороны обсудили вопросы, касающиеся перспективных национальных орбитальных станций, которые придут на смену Международной космической станции, а также вопросы развития отношений по дальнему космосу.

Руководитель допустил, что на следующей встрече, которая может состояться в ноябре — декабре, будет подготовлена полноценная повестка для совместного обсуждения, однако соответствующие решения «будут зависеть в том числе от геополитической обстановки и настроения во взаимоотношениях». Баканов признал, что в существующих реалиях говорить о перспективах глобальных совместных проектах между Москвой и Вашингтоном в области космонавтики «несколько амбициозно».

В июле госкорпорация сообщила, что Баканов ознакомился с технологиями НАСА в Хьюстоне (США).