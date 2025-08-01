Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:16, 1 августа 2025Наука и техника

Глава НАСА одобрил диалог с «Роскосмосом»

Баканов: Глава НАСА одобрил продолжение диалога с «Роскосмосом»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи одобрил продолжение диалога с «Роскосмосом», заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов, находящийся с визитом в США. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня было важно получить одобрение со стороны руководителя НАСА своим подчиненным продолжать взаимодействие. Поскольку это была первая встреча, и мы очень не хотели, чтобы контакты разорвались», — сказал Баканов.

По его словам, стороны обсудили вопросы, касающиеся перспективных национальных орбитальных станций, которые придут на смену Международной космической станции, а также вопросы развития отношений по дальнему космосу.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Руководитель допустил, что на следующей встрече, которая может состояться в ноябре — декабре, будет подготовлена полноценная повестка для совместного обсуждения, однако соответствующие решения «будут зависеть в том числе от геополитической обстановки и настроения во взаимоотношениях». Баканов признал, что в существующих реалиях говорить о перспективах глобальных совместных проектах между Москвой и Вашингтоном в области космонавтики «несколько амбициозно».

В июле госкорпорация сообщила, что Баканов ознакомился с технологиями НАСА в Хьюстоне (США).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России начала применять «убойную тактику» в зоне СВО. Что об этом известно?

    Мощный пожар перекрыл проезд по российской трассе

    Раскрыт гонорар Гуфа за прощальный концерт

    Названы основные покупатели российского безалкогольного пива

    Азербайджанское СМИ стало неправильно называть российские города после скандала с ТАСС

    Интерес россиян к ипотеке возобновился

    Звезда «Содержанок» найден мертвым в своей квартире

    Популярная в 70-х обувь вернется в моду осенью

    В России назвали цель переезда госкомпаний из Москвы

    Врач оценила слова о ежедневных походах в туалет фразой «стул никому ничего не должен»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости