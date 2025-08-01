Губерниев выбрал между поездкой на ЧМ по биатлону и корпоративом за 10 миллионов

Губерниев предпочел поездку на ЧМ по биатлону корпоративу за 10 миллионов рублей

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выбрал между поездкой на чемпионат мира по биатлону и проведением корпоратива за 10 миллионов рублей. Его слова приводит «Спортс».

Губерниев предпочел съездить на мировое первенство. «Что касается чемпионата мира вместо 10 миллионов рублей — так я их отобью! Те же самые люди, которые посмотрят биатлон, потом будут звать на какие-то свои соревнования, награждения, свадьбы, юбилеи. Тут прямая зависимость», — объяснил он.

На протяжении многих лет до отстранения россиян Губерниев комментировал большинство международных биатлонных турниров, включая Кубки и чемпионаты мира, Олимпийские игры. В 2025 он впервые за три года прокомментировал крупные международные соревнования — чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре, куда были допущены россияне.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых видах спорта представители страны выступают в нейтральном статусе.