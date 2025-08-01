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10:38, 1 августа 2025Наука и техника

Apple продала 3 миллиарда iPhone

Apple продала трехмиллиардный смартфон — с момента запуска iPhone в 2007 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Американская корпорация Apple рассказала о продаже трехмиллиардного смартфона. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на главу компании Тима Кука.

В ходе отчета о прибыли за третий квартал 2025 финансового года руководитель IT-гиганта рассказал о высокой выручке от продаж iPhone. Также Кук похвастался, что недавно Apple продала свой трехмиллиардный смартфон. Подсчет реализованных устройств вели с 2007 года, когда на рынке появился первый iPhone.

Журналисты напомнили, что Apple отчиталась о продаже миллиарда смартфонов в июле 2016 года. Это произошло через девять лет после появления девайса на рынке. Тогда Тим Кук назвал iPhone «одним из самых важных, изменивших мир и успешных продуктов в истории».

Специалисты 9to5Mac отметили, что достижение Apple примечательно, хотя компания и не любит раскрывать данные о продажах. Так, в ноябре 2018 года финансовый директор корпорации Лука Маэстри заметил, что количество проданных за квартал устройств не отражает реального состояния бизнеса.

В январе глава Apple Тим Кук заметил, что число активных гаджетов бренда по всему миру достигло показателя 2,35 миллиарда единиц. Понятие «активный гаджет» подразумевает девайс, подключенный к сети.

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