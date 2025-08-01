Реактивные БПЛА оказались неуязвимы для ВСУ

ВСУ оказались фактически бессильными перед реактивными БПЛА «Герань-3»

Россия начала использовать ударные дроны-камикадзе с реактивным двигателем, которые оказалось крайне сложно нейтрализовать. Об этом сообщает издание Business Insider.

Журналисты сослались на отчет командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое рассказало об использовании армией РФ реактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подобные БПЛА могут развивать скорость до 800 километров в час, из-за чего их фактически невозможно сбить обычным оружием.

Новые БПЛА «Герань-3» назвали практически неуязвимыми для мобильных огневых групп или пулеметных расчетов, установленных на транспортных средствах. «На такой скорости реактивный беспилотник будет почти таким же быстрым, как крылатая ракета», — заметили специалисты Business Insider. Также авторы подчеркнули, что мобильные группы ВСУ и так не справляются с огромным количеством российских БПЛА.

В материале говорится, что командование ВСУ опасается, что реактивные беспилотники станут массовым явлением. В среду, 30 июля, над территорией Украины зафиксировали восемь подобных аппаратов.

Ранее эксперты издания The War Zone назвали новые российские ударные дроны-камикадзе «Герань-3» с реактивными двигателями большой проблемой для ВСУ. Выяснилось, что из-за высокой скорости полета БПЛА ложно распознаются как крылатые ракеты, и для их перехвата применяются дорогостоящие и дефицитные зенитные ракеты.