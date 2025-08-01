В России вырос курс доллара

Центробанк повысил официальный курс доллара в России до 80,32 рубля

Центральный банк России изменил официальные курсы валют на выходные, 2-3 августа, и понедельник, 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс доллара США вырос с 80,3163 до 80,3289 рубля. Европейская валюта при этом подешевела на несколько копеек, с 91,8751 до 91,7056 рубля. Стоимость китайского юаня также снизилась, с 11,093 до 11,09 рубля.

Днем ранее Центробанк снизил курсы американской и европейской валют на 1,52 и 3,08 рубля соответственно, что отражает динамику внебиржевых торгов 31 июля.

Как заявил начальник отдела брокерских операций управления операций на финансовых рынках Инбанка Игорь Бажанов, падение курса рубля оказалось недолгим, 31 июля он снова стал укрепляться. Причиной такой тенденции Бажанов назвал неверие в перспективы серьезного экономического удара по России, несмотря на заявления представителей Белого дома и, прежде всего, президента США Дональда Трампа о предстоящих энергетических санкциях.