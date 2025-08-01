Лавров: США нужно оценить действия Украины по истреблению всего русского

США нужно оценить действия властей Украины по истреблению всего русского, так как это могло бы стать важным шагом к прогрессу в вопросе урегулирования конфликта. Такой совет американским властям дал глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Прогресс в надежном устранении первопричин конфликта на Украине представляет собой четкое прояснение позиций относительно действий Киева по законодательному и физическому истреблению всего русского: языка, образования, культуры, истории, памяти, запрета канонического православия (...) Нет ни одной страны, кроме Украины, где был бы официально запрещен какой бы то ни было язык», — подчеркнул дипломат.

Лавров выразил уверенность в том, что США, «в отличие от лицемеров» в Европейском союзе (ЕС), действительно заинтересованы в соблюдении прав человека, поэтому могли бы дать объективную оценку происходящему на Украине ущемлению прав нацменьшинств. Он отметил, что это «стало бы важным шагом к ощутимому прогрессу» в урегулировании украинского кризиса.

Ранее Лавров заявил, что предметное обсуждение конфликта на Украине между Россией и США является полезным, поскольку дает результаты. Он указал на то, что «именно благодаря настойчивости» американского лидера Дональда Трампа Украина согласилась на возобновление стамбульских переговоров.