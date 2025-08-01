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18:53, 1 августа 2025Мир

Лавров оценил переговоры России и США по Украине

Лавров: Переговоры между Россией и США по Украине полезны и дают результаты
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Предметное обсуждение конфликта на Украине между Россией и США является полезным, поскольку дает результаты. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Возобновление новой американской администрацией прямого диалога полностью отвечает нормальной дипломатической практике. Отказ [бывшего президента США] Джо Байдене шел вразрез со здравым смыслом. Проходящее с начала года предметное обсуждение конфликта на Украине между Россией и США весьма полезно и дает результаты», — отметил дипломат.

Лавров также подчеркнул, что Киев согласился на переговоры с Москвой «именно благодаря настойчивости» американского лидера Дональда Трампа. По его словам, коллеги из Вашингтона «осознают ситуацию вокруг Украины, а также стремятся учитывать первопричины конфликта».

Ранее Лавров заявил, что Россия ждет конкретной реакции Украины на предложение создать рабочие группы по обсуждению военных и политических вопросов.

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