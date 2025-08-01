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01:28, 1 августа 2025Бывший СССР

Лавров высказался об эксгумации тел советских солдат во Львове

Лавров назвал эксгумацию тел советских солдат во Львове одичанием
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Эксгумация тел советских солдат на «Холме Славы» во Львове является деградацией на грани одичания. Об этом в интервью «Российской газете» высказался глава МИД России Сергей Лавров.

«Неонацисты опустились до борьбы с теми, кто пал в боях за освобождение Украины от гитлеризма. Запредельный уровень культурной деградации, граничащей с одичанием, продемонстрировали в городе Львове», — заявил министр.

Он также раскритиковал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По его словам, данная организация, несмотря на заявления о защите прав человека, «хранит гробовое молчание», когда речь заходит о действиях Киева.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила предложение мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов с «Холма Славы» на украинских военных с сюжетом «Лары Крофт».

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