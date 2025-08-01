Лолита рассказала о примирении с Киркоровым после «голой вечеринки»

Лолита заявила, что Киркоров понимал, что накосячил после голой вечеринки

Эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о том, как помирилась с народным артистом России Филиппом Киркоровым после скандала с «голой вечеринкой», произошедшего в декабре 2023 года. Ее цитирует The Voice.

По словам исполнительницы, ей не понравилось, что после вечеринки «все шишки полетели» в блогершу Анастасию Ивлееву. Она подчеркнула, что никто никого не заставлял приезжать на мероприятие и указала на то, что Киркоров, находившийся там, «радовался и целовал Настю».

Отмечается, что певицу возмутило интервью, в котором артист критикует телеведущую, а также жестко высказывается о ней самой. «Может быть, он сказал, не подумав. Но я, совершенно подумав, ответила, потому что имела право на собственную защиту», — сказала она, добавив, что посчитала это «предательством многолетней дружбы», так как никогда себе не позволяла «произнести дурного слова про коллег».

В итоге, уточнила Милявская, они с Киркоровым «объяснились». «Филипп переживал и понимал, что накосячил. За кулисами мы обнялись, поцеловались, и все — конфликта нет!» — добавила исполнительница.

Лолита уточнила, что после всех событий сама подошла к певцу и сделала ему комплимент, несмотря на обиду. «Мы обнялись, но не было сюси-пуси, взрослые же люди. Ничего между нами не изменилось, мне кажется, отношения даже стали чуть нежнее. Мы с ним столько соли съели, и я понимаю, такого человека в моей жизни больше не будет», — заключила она.

Ранее Лолита заявила, что травля со стороны общественников положительно сказалась на ее популярности.