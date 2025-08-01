Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:49, 1 августа 2025Культура

Лолита заявила о положительном влиянии травли на карьеру

Певица Лолита Милявская призналась, что травля повысила ее популярность
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что травля со стороны общественников положительно сказалась на ее популярности. Об этом она рассказала в подкасте «Нового радио».

В 2025 году концерты артистки часто отменялись из-за жалоб активистов. Так, запланированные выступления Милявской не состоялись в Ижевске, Костроме, Ульяновске, Томске и других городах.

«Сейчас снова все можно. [Общественники] как появились из ниоткуда, так и пропали в никуда», — сообщила Лолита.

По словам Милявской, травля подействовала бы на молодых артистов, но не на опытного исполнителя, прошедшего через многие испытания. Отмены выступлений ударили по организаторам, команде Лолиты и зрителям, которые выделяли на концерт свои деньги и время, а не по репутации певицы. «За 40 лет я проходила периоды, когда у меня и так работы не было, потому что никому не была нужна. Не ходили на меня. Отмены были, потому что билеты не проданы», — пояснила артистка.

Лолита подчеркнула, что общественники лишь добавили ей популярности, поскольку россияне склонны защищать тех, кого обижают. «Раньше не было билетов за две недели, а теперь за два месяца», — подытожила она.

Ранее Милявская раскритиковала коллег, которые придираются к молодым артистам без повода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Танкеры с российской нефтью застряли у берегов ее крупнейшего покупателя

    Армия России отбила контратаки ВСУ в Сумской области

    Названа возможная причина столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне

    Житель Индии переехал в Россию, принял православие и ушел на СВО

    В Москве мотоциклист сделал сальто после жесткого столкновения с легковушкой

    Лолита заявила о положительном влиянии травли на карьеру

    Россияне массово устремились на один пляжный курорт страны

    В России ответили на жесткое заявление Трампа с угрозами

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» помог спасти человека от суицида

    Грибники нашли скелет женщины без нижнего белья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости