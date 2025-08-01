Лолита заявила о положительном влиянии травли на карьеру

Певица Лолита Милявская призналась, что травля повысила ее популярность

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что травля со стороны общественников положительно сказалась на ее популярности. Об этом она рассказала в подкасте «Нового радио».

В 2025 году концерты артистки часто отменялись из-за жалоб активистов. Так, запланированные выступления Милявской не состоялись в Ижевске, Костроме, Ульяновске, Томске и других городах.

«Сейчас снова все можно. [Общественники] как появились из ниоткуда, так и пропали в никуда», — сообщила Лолита.

По словам Милявской, травля подействовала бы на молодых артистов, но не на опытного исполнителя, прошедшего через многие испытания. Отмены выступлений ударили по организаторам, команде Лолиты и зрителям, которые выделяли на концерт свои деньги и время, а не по репутации певицы. «За 40 лет я проходила периоды, когда у меня и так работы не было, потому что никому не была нужна. Не ходили на меня. Отмены были, потому что билеты не проданы», — пояснила артистка.

Лолита подчеркнула, что общественники лишь добавили ей популярности, поскольку россияне склонны защищать тех, кого обижают. «Раньше не было билетов за две недели, а теперь за два месяца», — подытожила она.

Ранее Милявская раскритиковала коллег, которые придираются к молодым артистам без повода.