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23:08, 1 августа 2025Спорт

Монсон раскритиковал уехавших из России спортсменов

Монсон: Уехавших из России спортсменов следует лишать гражданства
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон раскритиковал уехавших из России спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

«Если человек уезжает из страны только потому, что не хочет столкнуться с санкциями, если он уходит в тот момент, когда Россия особенно нуждается в своих гражданах, — это не ошибка, это предательство», — заявил он. По его мнению, такие люди не заслуживают второго шанса.

«Тем, кто покинул страну в трудный момент, не только не нужно давать второй шанс, им вообще не стоит разрешать возвращение. Возможно, даже следует лишать их гражданства», — заключил спортсмен. Он подчеркнул, что русские люди не уезжают, когда становится трудно.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Он известен по выступлениям в MMA. На счету спортсмена 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.

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