Монсон: Уехавших из России спортсменов следует лишать гражданства

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон раскритиковал уехавших из России спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

«Если человек уезжает из страны только потому, что не хочет столкнуться с санкциями, если он уходит в тот момент, когда Россия особенно нуждается в своих гражданах, — это не ошибка, это предательство», — заявил он. По его мнению, такие люди не заслуживают второго шанса.

«Тем, кто покинул страну в трудный момент, не только не нужно давать второй шанс, им вообще не стоит разрешать возвращение. Возможно, даже следует лишать их гражданства», — заключил спортсмен. Он подчеркнул, что русские люди не уезжают, когда становится трудно.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Он известен по выступлениям в MMA. На счету спортсмена 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.