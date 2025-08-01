Мощный афтершок произошел на Камчатке

РАН: Афтершок магнитудой 5,6 зафиксировали рядом с Петропавловском-Камчатским

Мощный афтершок после сильного землетрясения произошел на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 1 августа, в 13:16 по местному времени (4:16 мск). Магнитуда подземных толчков достигала 5,6 — обычно сейсмологи называют это мощным землетрясением.

Эпицентр события находился в 204 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг, по данным специалистов, залегал на глубине 38,7 километра. За этим афтершоком последовало несколько менее мощных — их магнитуда достигала 4,3 и 4,8.

Самое мощное с 1952 года землетрясение произошло в среду, 30 июля. Магнитуда подземных толчков достигала 8,8. За землетрясением последовали четыре волны цунами. В результат в российских регионах была повреждена электропроводка, разрушены и подтоплены несколько зданий.