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08:33, 1 августа 2025Забота о себе

Мужчинам назвали причины отсутствия удовольствия от секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли назвала три причины из-за которых мужчины без физиологических проблем не могут получить удовольствие от секса. Ее слова приводит The Guardian.

С вопросом к эксперту обратился 60-летний мужчина. По его словам, у него нет проблем с потенцией и ранней эякуляции. В среднем его половой акт длится около 45 минут. Однако его беспокоит, что в момент эякуляции он больше не получает удовольствие.

Психотерапевт ответила, что у такого симптома может быть несколько объяснений. Во-первых, она посоветовала обратить внимание на лекарства, которые принимает автор письма. По ее словам, некоторые рецептурные и безрецептурные препараты могут изменить интенсивность оргазма.

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Во-вторых, проблема может быть вызвана гормональным сбоем, считает эксперт. Она уточнила, что подобные жалобы может вызывать дефицит тестостерона. Третьей вероятной причиной она назвала психологический фактор. «Я вижу, что вы гордитесь своими сексуальными достижениями, но, возможно, стоит немного снизить ожидания. Лучшие оргазмы происходят, когда человек не стремится всеми силами их достичь», — заявила Стивенсон Коннолли.

Ранее Стивенсон Коннолли дала совет мужчине, который не может удовлетворить жену из-за эректильной дисфункции в сочетании с преждевременной эякуляцией. Эксперт предложила ему доводить жену до оргазма до проникновения.

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