Мужчинам рассказали об изменении размера пениса в течение жизни

Пенис растет до 18 лет, но и в дальнейшем его размер может измениться. Об этих изменениях, происходящих в течение жизни, рассказали врачи-урологи Джамин Брамбхатт и Эми Перлман журналу Men's Health.

По словам Брамбхатта, интенсивный рост полового члена происходит в период полового созревания под воздействием гормона тестостерона. Он уточнил, что окончательная форма и размер формируются к 18 годам и зависят от генетики и воздействия гормонов.

Перлман добавила, что с возрастом у некоторых мужчин пенис становится меньше и тоньше. По ее словам, в большинстве случае это связано с эректильной дисфункцией. «Если нет регулярной эрекции или вы занимаетесь сексом, когда ваш пенис находится в полутвердом состоянии, чаще, чем когда у вас твердая эрекция, ткани полового члена могут постепенно терять эластичность. Иногда это приводит к заметному уменьшению размера», — объяснила она.

Врач отметила, что при лечении эректильной дисфункции и возвращении нормальной эрекции эластичность тканей восстанавливается и пенис становится прежнего размера.

Ранее биолог, занимающийся исследованиями секса и отношений, Маккен Мерфи, назвал оптимальный с точки зрения женщин размер пениса. По его словам, для стабильных отношений большинство женщин назвали идеальным пенис размером 16 сантиметров.