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02:00, 16 мая 2025Забота о себе

Определен оптимальный для женщин размер полового члена

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: BAZA Production / Shutterstock / Fotodom

Биолог, занимающийся исследованиями секса и отношений, Маккен Мерфи, назвал оптимальный с точки зрения женщин размер пениса. Его мнение приводит Daily Mirror.

Мерфи рассказал, что в устных разговорах как мужчины, так и женщины преувеличивают размеры идеального полового члена. «Если вы разговариваете с женщиной в неформальной обстановке, то, скорее всего, она скажет что-то около семи дюймов (17,8 сантиметра — прим. "Ленты.ру"). Но это очень много. Было исследование, в котором выяснилось, что для стабильных отношений предпочтительнее 6,3 дюйма (16 сантиметров — прим. "Ленты.ру").

Мерфи уточнил, что в исследовании, на которое он ссылается, женщинам показали несколько разных по размеру пластиковых предметов, имитирующих пенис мужчины, и попросили выбрать среди них наиболее подходящий. По словам биолога, оказалось, что большинство женщин предпочитали более скромный размер, чем заявляли на словах.

Ученый добавил, что ошибки в оценках допускают не только женщины. Он утверждает, что мужчины, как правило, преувеличивают размер своего полового члена примерно на 20 процентов.

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