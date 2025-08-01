The Telegraph назвало вопросом времени потерю ВСУ Красноармейска

Украинские линии обороны в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) слабеют. Об этом заявило британское издание The Daily Telegraph.

Отмечается, что среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) царят мрачные настроения. «С каждым днем Покровск все сильнее приближается к тому, чтобы быть окруженным. Некоторые солдаты предрекают, что он может пасть в течение нескольких дней, другие считают, что это займет недели», — говорится в статье западного издания.

The Daily Telegraph также назвало потерю ВСУ Красноармейска вопросом времени. «На протяжении более года украинские силы сражались, чтобы удержать эту территорию. Но в последние недели ситуация стремительно ухудшилась [для ВСУ]», — добавили журналисты.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины стали быстрее отступать близ Красноармейска. Об этом рассказал командир штурмового взвода группировки войск «Центр» Иван Курочкин.

Перед этим армия России взяла под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны России.