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19:28, 1 августа 2025Забота о себе

Названа безопасная суточная норма арбуза

Диетолог Поляков: В день можно съедать 400-500 граммов арбуза
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rens D / Unsplash

Врач-диетолог Антон Поляков назвал безопасную для здоровья суточную норму арбузов. Его слова цитирует aif.ru.

Диетолог указал, что количество арбуза, которое допустимо съесть, зависит от качества плода. Он уточнил, что если в нем нет нитритов и химикатов, то в день можно съедать в среднем 400-500 граммов. Этот объем считается с учетом водной структуры ягоды и содержания фруктозы.

Поляков добавил, что долька арбуза весит около 150 граммов, то есть в день можно съедать три-четыре большие дольки.

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Ранее врач Хосе Мануэль Фелисес призвал не есть на ночь арбузы, дыни и ананасы. По его словам, эти плоды нарушают сон, так как арбузы и дыни провоцируют учащенное мочеиспускание, а ананасы иногда вызывают дискомфорт в желудке и изжогу.

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