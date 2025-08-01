Названа безопасная суточная норма арбуза

Диетолог Поляков: В день можно съедать 400-500 граммов арбуза

Врач-диетолог Антон Поляков назвал безопасную для здоровья суточную норму арбузов. Его слова цитирует aif.ru.

Диетолог указал, что количество арбуза, которое допустимо съесть, зависит от качества плода. Он уточнил, что если в нем нет нитритов и химикатов, то в день можно съедать в среднем 400-500 граммов. Этот объем считается с учетом водной структуры ягоды и содержания фруктозы.

Поляков добавил, что долька арбуза весит около 150 граммов, то есть в день можно съедать три-четыре большие дольки.

Ранее врач Хосе Мануэль Фелисес призвал не есть на ночь арбузы, дыни и ананасы. По его словам, эти плоды нарушают сон, так как арбузы и дыни провоцируют учащенное мочеиспускание, а ананасы иногда вызывают дискомфорт в желудке и изжогу.