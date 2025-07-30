Врач призвал отказаться от арбуза и еще трех продуктов вечером

Врач Фелисес предупредил о нарушении сна из-за употребления арбуза вечером

Врач Хосе Мануэль Фелисес предупредил, что арбуз и дыню не стоит употреблять вечером. Его слова приводит издание La Razon.

Как пояснил Фелисес, арбуз и дыня содержат большое количество воды, из-за чего могут нарушить сон. Из-за них человек будет часто вставать посреди ночи, чтобы помочиться, уточнил он.

Кроме того, медик призвал отказаться вечером от употребления ананаса, так как в нем содержится много кислоты, которая может вызвать дискомфорт в желудке, особенно при наличии гастроэзофагеального рефлюкса. Также лучше перенести на обед или завтрак авокадо, поскольку продукт тяжело переваривается, заключил Фелисес.

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