Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:28, 30 июля 2025Забота о себе

Врач призвал отказаться от арбуза и еще трех продуктов вечером

Врач Фелисес предупредил о нарушении сна из-за употребления арбуза вечером
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач Хосе Мануэль Фелисес предупредил, что арбуз и дыню не стоит употреблять вечером. Его слова приводит издание La Razon.

Как пояснил Фелисес, арбуз и дыня содержат большое количество воды, из-за чего могут нарушить сон. Из-за них человек будет часто вставать посреди ночи, чтобы помочиться, уточнил он.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Кроме того, медик призвал отказаться вечером от употребления ананаса, так как в нем содержится много кислоты, которая может вызвать дискомфорт в желудке, особенно при наличии гастроэзофагеального рефлюкса. Также лучше перенести на обед или завтрак авокадо, поскольку продукт тяжело переваривается, заключил Фелисес.

Ранее эндокринолог Елена Андреева рассказала о полезных свойствах алоэ. По ее словам, это растение укрепляет иммунитет, поскольку оно богато витаминами и минералами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США выступили с жестким обращением к России

    Кипр одобрил перерегистрацию Ozon в России

    Главком ВСУ захотел готовить украинских военных под землей

    Врач раскрыла время для последней чашки кофе в день

    Появилось видео с места обрушения многоэтажного дома в столице российского региона

    ООН предложила России помощь после землетрясения на Камчатке

    Туристы заполонили один регион России из-за уникального события

    Директор ФБР нашел документы о связях Трампа с Россией в «мешках для сжигания»

    Концерт российской писательницы в Ташкенте отменили

    В Узбекистане отказались от «лидера»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости