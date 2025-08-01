Названы неочевидные признаки разрушения тазобедренного сустава

Врач Семиченков: Боль в колене бывает при разрушении тазобедренного сустава

Замена тазобедренного сустава — это самая частая ортопедическая операция, заявил ортопед, травматолог Павел Семиченков. Неочевидные признаки разрушения этого сустава он назвал в беседе с aif.ru.

По словам врача, самым типичным симптомом при разрушении тазобедренного сустава является боль, которая обычно локализуется в паху и может отдавать в бедро и колено. Он уточнил, что болезненные ощущения могут быть разной интенсивности, они усиливаются при ходьбе, физической нагрузке и во время подъема по лестнице.

Ортопед предупредил, что распознать проблему с тазобедренным суставом бывает непросто даже врачам. Например, иногда боль ощущается только в колене, и если на МРТ заметны какие-то нарушения, повреждения менисков или скопление жидкости, то лечат их, а разрушение тазобедренного сустава остается незамеченным.

Вместе с этим, боль с наружной стороны тазобедренного сустава необязательно указывает на патологический процесс в нем. Зачастую симптом появляется при проблемах пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Еще одним скрытым симптом разрушения тазобедренного сустава Семиченков назвал ограничение подвижности. Сначала человеку становится трудно отводить ногу в сторону, а с течением времени могут появиться неправильное вращение и изгиб ноги.

Ранее ортопед Дмитрий Беляков предупредил, что неправильно подобранная обувь вредит суставам. По его словам, слишком узкий носок и отсутствие каблука вызывают неправильное распределение нагрузки на стопу и ее деформацию.